Die Reaktionen auf den gescheiterten Klima-Entscheid

BERLIN. Die Hauptstadt hat gewählt und das Ergebnis ist deutlich. Etwa 600.000 Stimmen hätte der Klima-Volksentscheid benötigt, 25 Prozent aller Stimmberechtigten. Das wurde nicht nur verfehlt, sondern dem stand sogar eine fast gleich hohe Anzahl an „Nein“-Stimmen entgegen.

Viele Anhänger der unrealistischen Forderung, Berlin müsse schon 2030 klimaneutral sein, lassen ihrem Frust in den sozialen Netzwerken nun freien Lauf. Die JF sammelt einige der krassesten Beispiele.

Völlig fassungslos über das demokratische Ergebnis zeigt sich etwa der linke Drehbuchautor Mario Sixtus:

Geht es nach Sixtus, darf es künftig nur noch mit der Brechstange gehen:

Erst zustimmen und sich dann erst um die Details kümmern, hält etwa Raul Krauthausen für eine gute Idee:

Der GEZ-Wetterjournalist Özden Terli glaubt, daß die Stadt ihre gerechte Strafe empfangen wird:

Dieser Account weiß ganz genau, was die Wähler in Wirklichkeit vorhaben:

Die geistesgestörte #AdolfSchwurbelria möchte in einer Betonhölle verrecken und Autoabgase schnüffeln und das nennen die #Krauts tatsächlich „FrEiEiEiHEiEiEiT".

Natürlich darf auch Luisa Neubauer nicht fehlen. Schuld an der Niederlage seien „fossile Zyniker“ und „Klimazerstörer“.

Ein Glück ist der Volksentscheid gescheitert. Man möchte nicht wissen, was solche Personen machen, wenn sie noch mehr Macht hätten. pic.twitter.com/nbsQpjR1i6



Georg Restle, Vorturner der dauerempörten GEZ-Journalisten, stört sich schon an der Freude, daß ein unrealistischer Vorschlag von den Bürgern nicht akzeptiert wird:

Wenn irgendwer in ein paar Jahrzehnten fragt, warum das Thema Klimawandel in Deutschland nicht ernst genug genommen wurde, sollte man auf das johlende Gefeixe derer verweisen, die heute das Scheitern des #Klimavolksentscheid in Berlin feiern.

