Haushalts-Fiasko: Gehen der Ampel weitere 200 Milliarden verloren?

Nächste Klage steht an

Was bedeutet das Karlsruher Urteil? 870 Milliarden versteckt die Ampel in „Sondervermögen“ - wohl auch verfassungswidrig. Zuerst dürfte der Stabilisierungsfonds kippen – mit Folgen für Habecks Heizungswende-Haushalt. Und was ist mit den 50 Milliarden Euro pro Jahr für Migranten?