Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz: Er ist über die Entwicklung der Klimaschutzbewegung in Deutschland besorgt Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Haldenwang will bei „Letzter Generation“ genau hinsehen

In Lützerath standen Anhänger der „Letzten Generation“ in einer Reihe mit der Antifa und dem schwarzen Block. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang sieht einen Einfluß von Linksextremisten auf die radikale Klimaschutzgruppe und will wachsam bleiben.