Güler: „Da sind viele Migranten, die jetzt die AfD wählen würden“

HAMBURG. Die Bundestagsabgeordnete Serap Güler (CDU) hat davor gewarnt, daß die aktuelle Politik der Ampel auslandsstämmige Wähler in die Arme der AfD treibt. In einem Interview mit der Zeit gab die 43jährige Duisburg als Beispiel einer von Migranten dominierten Hochburg der Partei an. Dort seien viele alteingesessene Migranten, die jetzt die AfD wegen der aktuellen Lage wählen würden. „Sie sagen: Wir haben keinen Bock mehr auf die Zuwanderer. Ich hab‘ ein Unternehmen gebaut, und die machen mir hier alles kaputt“, berichtete Güler.

Die ehemalige Integrationsstaatssekretärin in Nordrhein-Westfalen (NRW) beklagte zunehmende Verteilungskonflikte unter Einwanderern. Sie erklärte, bei Bundestagsbesuchen sei in jeder Schülergruppe jemand mit Migrationshintergrund gewesen, der den Politikern Ungleichbehandlung von syrischen und ukrainischen Asylbewerbern vorgeworfen habe. „Wir versuchen dann zu erklären, daß es da eine andere Regelung von Anfang an auf europäischer Ebene gab und daß hier ein Krieg auf unserem Kontinent stattfindet, wir als Nachbar noch mal eine andere Verantwortung tragen“, sagte Güler. Darauf entgegneten ihnen die Syrer allerdings, sie müßten „für alles kämpfen“, während die Ukrainer „alles so vorgesetzt“ bekämen.