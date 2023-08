Familienclans prügeln sich wegen Kinderstreit

Anzeige

MÜLHEIM. In Mülheim an der Ruhr haben sich am Samstag zwei syrische Familien auf der Straße eine Schlägerei geliefert. Nach Polizeiangaben sollen sich etwa 20 Personen aufeinander losgegangen sein – teils mit Schlagwerkzeugen bewaffnet. Dabei wurde ein 42jähriger Syrer schwer verletzt und mußte stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Auch ein 13jähriger Junge soll leicht verletzt worden sein. Seine 21jährige schwangere Schwester und sein 20jähriger Bruder wurden vorsorglich ebenfalls von Rettungskräften untersucht.

Ein 18jähriger Syrer sei zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam gekommen. Zeugen sagten aus, daß einige der Beteiligten vor Ankunft der Polizei am Tatort geflüchtet seien. Gegen mehrere Mitglieder beider Familien, darunter mindestens eine Frau und zwei Männer, ermittelt das Kommissariat für Clankriminalität jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Clans halten Polizei in Atem

Auslöser des Konflikts war mutmaßlich ein Streit zwischen streitenden Kindern beziehungsweise Jugendlichen. Die Eltern der mutmaßlich streitenden Minderjährigen gerieten daraufhin aneinander und wurden hierbei von weiteren Familienmitgliedern unterstützt.

Bereits im Juni hatte es im benachbarten Essen und Castrop-Rauxel Straßenschlägereien zwischen verfeindeten syrischen und libanesischen Familienclans gegeben. Dabei waren mehrere Menschen sowie zwei Polizisten verletzt worden. Danach hatte die Polizei ihre Präsenz vor Ort erhöht und immer wieder Personengruppen kontrolliert und ihnen dabei Messer und Schlagwerkzeuge abgenommen.

Die Ereignisse im Juni haben laut einem Polizeisprecher keine Verbindung zu der aktuellen Schlägerei in Essen. Es seien in diesem Fall auch andere Familien beteiligt gewesen. (ca)