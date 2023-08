Söder läßt Aiwanger genüßlich zappeln

Anzeige

Söders entscheidender Satz kommt ganz am Ende: „Es darf jetzt auch nichts mehr dazukommen.“ Gemeint ist natürlich die Flugblatt-Affäre. Die Botschaft ist eindeutig. Kommt jetzt also noch etwas hinzu, ist Schicht im Schacht und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger muß gehen. Aus der Sicht von Söder selbst – also der einzigen, die für den ausgewiesenen Machtmenschen zählt – ist das ein perfektes Ergebnis des vorab so inszenierten Showdowns von München.

Auf der einen Seite hält er der massiven linken Schmutzkampagne gegen Aiwanger stand, läßt zugleich heraushängen, wer in Bayern der Bierzelt-König ist und zwingt die Freien-Wähler mittels eines 25-Fragen-Kataloges, den Aiwanger nun ausfüllen soll, auch noch zur Selbstbeschäftigung in der heißen Wahlkampfphase. Wäre das Ganze eine Wirthausschlägerei, Aiwanger hätte mindestens ein blaues Auge.

Eine absolute Nicht-Geschichte

Dabei ist Söder, wenn man genau hinsieht, kein Stückchen besser als der außer Rand und Band geratene linke Denunziations-Mob. Es werde keinen „Freispruch oder Freibrief“ von ihm geben, betont der CSU-Chef und nutzt so Strafrechts-Jargon für eine 35 Jahre lang zurückliegende Lehrer-streitet-sich-mit-Schüler-Lappalie. Hunderttausende hingekritzelte Hakenkreuze in Schulbüchern und auf Schultischen, sofern noch vorhanden, zeugen von der ganzen Lächerlichkeit der Anwürfe.

Nachdem sich der Bruder von Hubert Aiwanger dazu bekannt hatte, das geschmacklose Pamphlet vor 35 Jahren in der elften Klasse als frustrierter Jugendlicherem im Jahr 1988 fabriziert zu haben, war die Nicht-Geschichte eigentlich auserzählt. Es war zu offensichtlich, daß es sich hier um eine Schmutzkampagne der Süddeutschen handelte – einen privaten Rachefeldzug linker Journalisten gegen einen, der dem Volk aufs Maul schauen wollte, statt es ihm zu verbieten.

Angriff auf die Familie Aiwanger

Die Zeitung hat selbst zugegeben, daß sich ihre anonyme Quelle erst nach der Erding-Rede meldete, bei der Aiwanger unter dem Beifall von Abertausenden forderte, man müsse sich die Demokratie zurückholen. Die hatte nun gar nichts mit dem Flugblatt zu tun, lieferte aber den Startpunkt für den – anders kann man es nicht sagen – Lump, der da 35 Jahre später alte Rechnungen mit einem Ex-Schüler begleichen wollte.

Aus der Schmutzkampagne ist mittlerweile, insbesondere bei SPD und Grünen, aber auch Teilen der Union, eine Denunziationsorgie geworden, die nur noch das Ziel hat, die Familie Aiwanger sozial zu eliminieren. Wenn man schon Hubert nichts anhaben kann, dann wird eben der Bruder fertig gemacht. Und der Bruder des Bruders heißt ja schließlich auch Aiwanger. Beweisführung abgeschlossen. Die ganze Familie irgendwie Nazi.

Wer ist hier der Oberdampfplauderer?

Nun wird Aiwanger, also dem Hubert, ernsthaft vorgeworfen, daß er seinen Bruder Helmut nicht sofort bei Schule, Staatsanwaltschaft und Presse denunziert hat. Das kann auch nur von verbitterten Spießgesellen kommen, die gar nicht wissen, was Familie überhaupt ist. Was kommt als Nächstes? Werden verstorbene Aiwanger-Ahnen exhumiert? Dürfen die Aiwangers wenigstens ihre Gürtel anbehalten, wenn das linksliberale Establishment zum medialen Schafott lädt?

Söder, um auf den Mann mit den vielen Meinungen zurückzukommen, weiß das alles. Er weiß, daß er seinen Vize mit dem Hinweis „Es darf jetzt auch nichts mehr dazukommen“ zum Abschuß freigegeben hat. Wenn die Nichtgeschichte schon nicht reicht, dann vielleicht ein anderer Nebenaspekt? Soll der Aiwanger mal leiden, wird man sich in der Münchner Staatskanzlei denken. Söder wird ihn zappeln lassen. Es kann schließlich nur einen Oberdampfplauderer geben.