Trier: Polizei verhindert Massenschlägerei zwischen Migrantengruppen

Polizisten kontrollieren Fahrzeuge auf der A64 bei Trier: Am Montagabend kam es in der rheinland-pfälzischen Stadt zu einem Sondereinsatz der Polizei Foto: picture alliance/dpa | Harald Tittel

Syrer, Libanesen und ein Großaufgebot der Polizei. In Rheinland-Pfalz verhindern die Sicherheitskräfte gerade noch so eine Massenschlägerei und finden „mehrere Hieb- und Stichwaffen“. Was war der Auslöser für die geplante Auseinandersetzung?