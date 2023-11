Faeser behandelt einreisende Taliban wie normale Touristen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat vom Auftritt des Taliban-Funktionärs Omar in Köln nach Angaben gegenüber der JF nichts gewußt. Fotos: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler & X/Taliban

Für die Taliban gebe es in Deutschland keine „Einreiseverweigerung“, so das Innenministerium zur JF. Aber warum hat Faeser auch keine Erkenntnisse über das Treiben der Islamisten in Deutschland?