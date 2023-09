Zahl der Baugenehmigungen bricht immer weiter ein

Anzeige

WIESBADEN. DerRückgang bei den Baugenehmigungen in Deutschland gewinnt weiter an Fahrt. Die Bauaufsichtsbehörden in Deutschland genehmigten im Juli 2023 den Bau von 21.000 Wohnungen. Das sind 9.600 Baugenehmigungen weniger als im Juli 2022 und entspricht einem Rückgang von 31,5 Prozent, wie aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht.

Zwischen Januar und Juli dieses Jahres gab es in der Bundesrepublik insgesamt 156.200 Baugenehmigungen. Im Vorjahreszeitraum waren es 216.500. Das entspricht einem Rückgang von mehr als 60.000 (27 Prozent). Die Zahlen beziehen sich auf Genehmigungen für neue Wohnungen auf Brachland und neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden.

Damit bleibt die Ampel-Regierung erneut hinter den eigenen Erwartungen zurück. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 295.000 Wohnungen gebaut. Im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien von 2021 heißt es jedoch, das Ziel sei „der Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr“. (st)