Situation außer Kontrolle: Massenkrawalle von Afrikanern in Gießen

Anzeige

GIEßEN. Heftige Ausschreitungen beim Eritrea-Festival in Gießen. Hunderte Migranten haben am Sonnabend Polizisten angegriffen und sich Straßenschlachten mit den Sicherheitskräften geliefert. Video in den sozialen Netzwerken zeigen, wie randalierende Afrikaner durch die Straßen ziehen.

#Gießen: Militärdiktatur in Eritrea tritt geschlossen zurück, nachdem #Eriträer in Deutschland Autos angriffen. Ein großer Erfolg unserer Zivilgesellschaft. Von dieser Demonstrationskultur kann man lernen. pic.twitter.com/I1vQNLMIc5 — E L S T O L Z O (@elstolzoorginal) July 8, 2023

#Giessen #Mittelhessen Wer meint, er müsse in Deutschland Polizisten angreifen, der möge seinen Protest gegen die Regierung seiner Heimat doch bitte zuhause vorort ausüben. Da wird man schnell mal erschossen, wenn man Polizei angreift. pic.twitter.com/7QUqKzbukQ — AJ Martin (@AnkeJulieMartin) July 8, 2023

Laut Polizei kam es zu massiven Attacken auf die Polizei. Die Beamten berichten von Stein- und Flaschenwürfen, Schlägereien und zahllosen Versuchen, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen. Auch Wasserwerfer sind im Einsatz. Mindestens 22 Polizisten wurden bisher verletzt. Hintergrund ist offenbar der Bürgerkrieg in Eritarea. Das Festival wird von Anhängern der Regierung ausgerichtet, Gegner des Regimes wollen es verhindern.

Weiterhin Ausschreitungen in Form von Angriffen auf Einsatzkräfte – Steinewürfe – Sachbeschädigungen – Durchbrechen von Absperrungen und Gewaltaktionen. Alle weiteren Informationen zur aktuellen Lage in unserer PM:https://t.co/I0KYyw1y15#Polizei #Mittelhessen #Gießen #0723gi — Polizei Mittelhessen (@Polizei_MH) July 8, 2023

Gerichte erlaubten Festival trotz Warnungen

Die Sicherheitskräfte sind mit 1.000 Polizisten im Einsatz: Die Bürger wurden aufgefordert, das gesamte Stadtgebiet zu meiden. Bisher liegen noch keine Zahlen über Verletzte vor. Die Lage war am frühen Nachmittag unübersichtlich.

Eritreans clashing in #Gießen We don’t need this in Europe.pic.twitter.com/FnoI42744j — Isolated Incidents (@diversity999x) July 8, 2023

Bereits im Vorfeld wurden heftige Krawalle erwartet, da das Festival bereits im vergangenen Jahr außer Kontrolle geraten war. Damals wurden mehr als 30 Personen festgenommen und zahlreiche Polizisten verletzt. Die Stadt versuchte die Demonstration zu verbieten, scheiterte damit aber vor den Verwaltungsgerichten.

Läuft ja in Gießen. Da randalieren Fritz, Karl, Marc und Sven wieder mal rum. pic.twitter.com/UvGPvdSdiC — Jacuzzi (@Jacuzz_i) July 8, 2023

(ho)