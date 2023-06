Dorothee Bär fordert „natürlich“ AfD-Verbot

Anzeige

MÜNCHEN. Die stellvertretende CSU-Vorsitzende Dorothee Bär hat erklärt, daß sie die AfD gern verbieten lassen würde. Mit 20 Prozent war die Oppositionspartei bei der aktuellen Insa-Umfrage bis auf 6,5 Punkte an die Union auf Platz eins herangerückt.

In einem Spiegel-Gespräch mit der Grünen-Politikerin Agnieszka Brugger sagte Bär: „Wenn man die Partei verbieten könnte, wenn das so einfach wäre, würde ich das natürlich machen.“ Das Interview stand unter der Überschrift: „Wie wollen Sie die AfD stoppen?“ Die Hauptschuld am Erstarken der Partei trage die Bundesregierung, so Bär. Es liege aber an allen demokratischen Parteien, den Menschen deutlich zu machen, daß es kein Protest sei, was die AfD mache.

Bär: Aiwanger benutzt „Narrativ der AfD“

Die CSU-Politikerin, die unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Digital-Staatsministerin war, äußerte auch scharfe Kritik am stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Dieser habe „ein echtes Narrativ der AfD“ benutzt, als er bei der Kundgebung gegen Habecks Heizungsgesetz in Erding sagte, es sei an der Zeit, daß sich die schweigende Mehrheit die Demokratie zurückhole.

In Bayern wählen die Bürger am 8. Oktober einen neuen Landtag. In der jüngsten Umfrage, die vor der Veranstaltung in Erding durchgeführt wurde, lag die CSU bei 41 Prozent, die AfD erreichte zwölf und die Freien Wähler elf Prozent. (fh)