20 Prozent – AfD stellt den nächsten Umfragerekord auf

ERFURT. Die AfD hat einen neuen Rekord in den Meinungsumfragen aufgestellt. In der im Auftrag der Bild-Zeitung vom Insa-Institut erhobenen „Sonntagsfrage“ kam die Partei am Montag auf bundesweit 20 Prozent. Diesen Wert hatte sie in einer Insa-Umfrage bisher noch nie erreicht.

Damit verbesserte sich die AfD im Vergleich zur Umfrage der Vorwoche um einen Prozentpunkt. Die Partei verzeichnete somit den stärksten Zuwachs aller im Bundestag vertretenen Parteien. Grüne und Linkspartei gewannen jeweils einen halben Prozentpunkt dazu und erreichten dadurch in der Reihenfolge 13,5 Prozent und 4,5 Prozent.

AfD verdoppelt Wählerpotentiale

Außerdem hinzugewonnen hat die Partei in Sachen Wählerpotentiale, wo die AfD sich im Vorjahresvergleich verdoppelt konnte. Während im Sommer 2022 noch sieben Prozent aussagten, sich mit der Wahl der Partei sicher zu sein, waren es im Juni 2023 schon 15 Prozent. Außerdem konnten sich mit 30 Prozent der Befragten nun fünf Prozent mehr prinzipiell vorstellen, die Partei zu wählen, als noch 2022.

CDU und FDP hingegen ließen ihrerseits jeweils einen halben Prozentpunkt Federn und kamen in der Reihenfolge auf 26,5 und 7,5 Prozent. Im Vergleich zum Jahresanfang hat die AfD damit fünf Prozentpunkte zugelegt. Ihr Aufstieg in den Umfragen hat in den vergangenen Monaten vor allem bei den anderen Parteien immer wieder für Diskussionen über den Zustand der Demokratie in Deutschland gesorgt. (fw)