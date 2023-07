Cansel Kiziltepe (SPD), Berliner Senatorin, kann sich für Asylbewerber in Berlin provisorisch zeltähnliche Hallen vorstellen Foto: picture alliance/dpa | Hannes P Albert

Berlin will weniger Asylbewerber aufnehmen

Die Zahl der Asylsuchenden steigt auch in der Hauptstadt weiter rasant an. Als Konsequenz verlangt der Berliner Senat nun eine Reform der Asyl-Verteilung – und will selbst weniger Migranten versorgen.