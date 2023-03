AfD-Abgeordneter wirft Zug-Blockierer aus der Bahn und wird dafür beschimpft

Anzeige



MOOSBURG. Der bayerische AfD-Landtagsabgeordnete Ralf Stadler hat am Bahnhof von Moosburg, einer Kleinstadt in der Nähe von Freising, einen Mann und eine Frau aus dem Zug geworfen, die diesen offenbar vorher mehrere Minuten lang an der Weiterfahrt gehindert hatten.

Stadler filmte das Geschehen und lud das das Video anschließend bei Facebook, TikTok und Telegram hoch. In dem Clip ist zu sehen, wie sich der Landtagsabgeordnete im Inneren des Zuges einer Tür nähert, in der ein Mann und eine Frau stehen, beide offenbar afrikanischer Herkunft.

Die Frau steht im Zug, streckt den Kopf aus der Türe und schaut sich auf dem Bahnsteig um. Der Mann steht mit einem Bein auf dem Bahnsteig und mit dem anderen im Zug. „Der stellt sich da einfach her und behindert den ganzen Zug nach Passau“, schimpft Stadler. Daraufhin beginnt der Mann, Stadler mit seinem Handy zu filmen.

Es gibt Sprachbarrieren

Zwischen den beiden entbrennt ein Wortgefecht. Erregt reden der Mann und die Frau in einer fremden Sprache auf Stadler ein. Der empört sich: „Kein Wort Deutsch sprechen können und, was die größte Sauerei ist, unsere Bahnbediensteten stehen alleine da. Keine Polizei als Begleitperson. Das ist der Wahnsinn, was hier läuft.“

Seit acht Minuten stünde der Zug mittlerweile, führt Stadler weiter aus. Mit einem Mal macht der Mann eine fordernde Handbewegung in Richtung des Landtagsabgeordneten. „Geben Sie mir 15 Euro“, ruft er in gebrochenem Deutsch, was der AfD-Politiker entrüstet kontert. „15 Euro! Ja, freilich, ihr kriegt ja eh schon Bürgergeld und alles! Was wollt ihr denn noch von uns?“ „Mein Geld zurück“, antwortet die Frau und redet anschließen in der fremden Sprache weiter.

Schließlich schaltet sich ein weiterer Fahrgast ein. „Jetzt geht mal weiter, Mann“, herrscht er die Blockierer an. Anschließend ist zu sehen, wie Stadler und der unbekannte Fahrgast die beiden aus der Zugtür drängen.

Zivilcourage zeigen

Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT sagt Stadler, er habe Zivilcourage zeigen und den von der Situation überforderten Schaffner unterstützen wollen. Vor der Zugblockade durch den Mann und die Frau habe es einen Streit um deren Zugfahrkarte gegeben. „Die beiden haben sich in das Erste-Klasse-Abteil gesetzt. Da sie dafür keine Karte hatten, hat der Schaffner sie dann dort rausgeworfen.“

Anschließend hätten sich die beiden in die Zugtür gestellt und somit die Weiterfahrt verhindert. „Der Mann hat mir ja sogar noch zugerufen, ich solle ihm 15 Euro geben, dann würde er aus der Tür gehen. Das ist Erpressung“, betont Stadler.

„Gewalt“ und „Hetze“

Die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, äußerte sich gegenüber dem „Bayerischen Rundfunk“ empört. Zwar dürfe Niemand einen Zug anhalten, doch dürfe ein Abgeordneter nicht „pauschal gegen alle Migranten hetzen, handgreiflich werden und Gewalt ausüben“. Herr Stadler hätte „Ruhe bewahren und die Polizei rufen“ sollen.

Frau Aigners Äußerungen seien „unverschämt“, erwiderte der AfD-Landtagsabgeordnete gegenüber der JF. „Vielleicht sollte Frau Aigner selbst häufiger Zug fahren, damit sie mitbekommt, was da üblicherweise geschieht.“

Es sei nicht das erste Erlebnis dieser Art gewesen, das er während Zugfahrten gehabt habe, betonte Stadler. „Ich kenne viele Schaffner. Die werden beleidigt und bespuckt. Viele haben Angst und lassen sich in den Innendienst versetzen.“ Die AfD-Fraktion in Bayern fordere daher seit langem Polizeipräsenz in öffentlichen Zügen. (lb)