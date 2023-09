AfD knackt erstmals 20-Prozent-Marke in Westdeutschland

Anzeige

STUTTGART. Die AfD hat erstmals in einer Umfrage in einem westdeutschen Bundesland die Marke von 20 Prozent geknackt. In Baden-Württemberg kommt die Partei laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap auf genau 20 Prozent und kann einen Prozentpunkt zulegen. Verglichen mit der vergangenen Landtagswahl könnte sich die Partei damit fast verdoppeln.

Abwärts geht es dagegen für Grüne und SPD. Die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann kommt auf 22 Prozent (minus zwei Prozentpunkte), die SPD erreicht zwölf (minus einen Prozentpunkt). Stärkste Kraft wäre die CDU mit 29 Prozent und einem Zuwachs von drei Prozentpunkten. Die FDP erreicht acht Prozent. Theoretisch gäbe es damit eine klare Mehrheit von Union und AfD.

Keine Chance auf den Einzug in den Landtag hat die Linkspartei. Deren Werte werden nicht mehr einzeln von Infratest ausgewiesen und nun den „Sonstigen“ zugerechnet, die zusammen auf neun Prozent kommen. (ho)