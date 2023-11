AfD-Kandidat bei Oberbürgermeisterwahl in Pirna klar vorn

Anzeige

PIRNA. Der AfD-Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl im sächsischen Pirna hat den ersten Wahlgang klar für sich entschieden. Nach Auszählung aller Stimmen lag der Tischlermeister Tim Lochner bei 32, 9 Prozent. Er war als Parteiloser für die AfD angetreten. Auf dem zweiten Platz kam der Kandidat der örtlichen Freien Wähler, Ralf Thiele, mit 23,2 Prozent.

Den dritten Platz erreichte die CDU-Kandidatin Kathrin Dollinger-Knuth mit 20,2 Prozent vor dem Einzelkandidaten André Liebscher (13,7 Prozent). Chancenlos blieb dagegen der gemeinsame Kandidat von SPD und Grünen, Ralf Wätzig, der auf 9,9 Prozent der Stimmen kam. Der bisherige Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanker (parteilos) konnte aus Altersgründen nicht erneut antreten. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 50 Prozent.

Da keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichte werden AfD-Kandidat Lochner und Thiele am 17. Dezember in der Stichwahl aufeinandertreffen. Lochner hatte im Wahlkampf unter anderem Kritik an „Energie-Awards, Regenbogenfahnen und teuren, steuerfinanzierten Fahrradgaragen“ geäußert. Er war bereits bei der vergangenen Wahl als Einzelkandidat angetreten und damals knapp gegen den nun aus dem Amt geschiedenen Hanker gescheitert. (ho)