Junge Union rudert nach Gratulation für AfD zurück

ERFURT. Die Junge Union (JU) hat die Glückwünsche für den AfD-Politiker Robert Sesselmann zu seinem Sieg bei der Landratswahl in Sonneberg am vergangenen Sonntag wieder zurückgenommen. „Eine Zusammenarbeit mit der AfD wäre ein Verrat des christlichen Markenkerns unserer Union“, betonten der JU-Bundesvorsitzende Johannes Winkel, der Chef der Jungen Union in Thüringen, Cornelius Golembiewski, und der Sonneberger JU-Vorsteher Falco Bätz am Montag in einer über die sozialen Medien verbreiteten Mitteilung.

Auch zur Jugendorganisation der AfD, der Jungen Alternative, sage die JU: „Nazis keine Chance lassen“. Am Sonntag noch hatte sich die Sonneberger JU mit einer Gratulation an den siegreichen AfD-Kandidaten bei der Landratswahl hervorgetan.

„Wir gratulieren Robert Sesselmann zum Gewinn der Stichwahl um den Landratsposten“, schrieb der Sonneberger Unionsnachwuchs in einem inzwischen wieder gelöschten Tweet. Jetzt gelte es, „Ideologie und Wahlkampfrhetorik“ beiseitezulegen und „in sachorientierte Politik für unseren Landkreis einzusteigen“, forderte die Jugendorganisation zunächst. (fw)