AfD überholt SPD in den Umfrage

BERLIN. Die AfD hat in einer Meinungsumfrage erstmals auch die SPD überholt. Mit 20,5 Prozent Zustimmung kam sie in einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag der Bild-Zeitung am Montag einen Prozentpunkt vor die Kanzlerpartei, die 19,5 Prozent erzielte.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 26,5 % | AfD 20,5 % | SPD 19,5 % | GRÜNE 13,5 % | FDP 6,5 % | DIE LINKE 4,5 % | Sonstige 9 %

Damit ist sie die zweitstärkste Kraft der im Bundestag vertretenen Parteien. Mit 26,5 Prozent kam einzig die Union noch vor die AfD und hielt sich damit auf dem Stand der vergangenen Woche.

AfD gewinnt Landratswahl in Sonneberg

Ebenfalls auf dem Vorwochenstand hielten sich Grüne und Linkspartei, die 13,5 Prozent respektive 4,5 Prozent erzielten. Die FDP wiederum verschlechterte sich in demselben Zeitraum von 7,5 Prozent auf 6,5 Prozent um einen Prozentpunkt.

Am Sonntag erst hatte die AfD mit dem Sieg bei der Landratswahl im thüringischen Sonneberg einen vielbeachteten Erfolg gefeiert. „Es geht nicht um einen kleinen Landrat im kleinsten Landkreis Deutschlands. Es geht um viel mehr“, hatte der Kandidat der Partei, Robert Sesselmann, die Bedeutung der Wahl zuletzt im Gespräch mit der JUNGEN FREIHEIT kommentiert. (fw)