So stoppen wir die Asylkrise

Sie ist wieder da: die Asylkrise. Schon in der letzten Ausgabe von JF-TV THEMA berichtete Hinrich Rohbohm, wie es derzeit auf der wichtigsten Migrationsroute nach Deutschland, der Balkanroute, zugeht. Im Angesicht der neuerlichen Eskalation hat die JUNGE FREIHEIT eine Petition gestartet. Titel: „Asylkrise stoppen, illegale Migration beenden!“ Weit über 20.000 Bürger haben die Petition in kurzer Zeit bereits gezeichnet, mindestens 50.000 sollen es werden, besser mehr, gibt JF-Chefredakteur Dieter Stein als Ziel aus.

Wie wichtig das Ansinnen ist, zeigt sich alleine daran, wie wenig Aufmerksamkeit das Thema derzeit bei vielen Menschen genießt. Energiekrise, Inflation und Ukrainekrieg sowie aktuell die Fußball-Weltmeisterschaft samt der Debatte um „woke“ Symbole überlagern immer noch diese Krise, die jedoch längst droht, wieder die Ausmaße des Jahres 2015 zu erreichen. Doch genau darum geht es: um Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema.

Wie das gelingen soll, was überhaupt am dem Wege einer Petition erreicht werden kann und wieso es aller höchste Zeit ist, etwas gegen die neuerliche Asylkrise zu unternehmen – aber auch, was er von der Debatte um die „OneLove“-Armbinde der deutschen Fußballnationalmannschaft hält, erläutert JF-Chefredakteur Dieter Stein in dieser Ausgabe von JF-TV THEMA: Asylkrise stoppen!

Auch als Podcast anhören: