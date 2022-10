Polizei entfernt Klima-Chaoten von Volkswagen-Gelände

WOLFSBURG. Nach fast zwei Tagen Besetzung durch Klima-Chaoten in der Wolfsburger Autostadt hat die Polizei den Ausstellungsraum von Porsche geräumt. Gegen 7:50 Uhr rückten Polizeibeamte an und entfernten zwölf ungebetene Gäste, die sich seit Mittwoch dort festgeklebt hatten.

Der Geschäftsführer der VW-Autostadt, Armin Maus, gab bekannt, daß es während der Aktion auch zu Sachbeschädigungen gekommen sei. Das Team der Autostadt habe deeskalieren und einen konstruktiven Dialog erreichen wollen. „Wir haben die Aktivistinnen und Aktivisten in den vergangenen Tagen mehrfach gebeten, die Autostadt freiwillig zu verlassen. Leider waren sie dazu nicht bereit.“

Eine gesundheitliche Gefährdung der Beteiligten sollte vermieden werden, deshalb hätten die Verantwortlichen der Autostadt letztlich die Polizei eingeschaltet. Die Mitglieder von „Scientist Rebellion“ hatten zuvor einen Hungerstreik angekündigt und nach eineinhalb Tagen begonnen, erste Erschöpfungserscheinungen zu zeigen.

Doctors ascertained the possibility of life-threatening blood clots in my hand and recommended an immediate transfer to a hospital. My health is of course paramount. I accepted to leave this wonderful group and was taken to hospital, continuing my hunger strike.8/ pic.twitter.com/FUEUj7wu1b

— gianluca grimalda (@GGrimalda) October 21, 2022