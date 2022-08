Mieterbund erwartet Millionen zahlungsunfähiger Haushalte

BERLIN. Der Deutsche Mieterbund hat davor gewarnt, daß Millionen Haushalten wegen gestiegener Gaspreise bald nicht mehr ihre Heizkosten bezahlen können. Betroffen seien vor allem Menschen mit geringem Einkommen, die aber bisher noch nicht auf staatliche Hilfen angewiesen waren. „Wir sprechen hier über Millionen“, warnte Verbandspräsident Lukas Siebenkotten gegenüber dem Tagesspiegel.

Als Reaktion hat der Mieterbund einen 9-Punkte-Plan veröffentlicht. In diesem Papier fordert der Bund unter anderem einen verbesserten Kündigungsschutz bei nicht fristgerecht beglichenen Rechnungen. Mieter sollten wenigstens ein halbes Jahr Zeit haben, um ausstehende Nebenkosten begleichen zu können. Mit einem gesetzlichen „Gaspreisdeckel“ soll verhindert werden, „daß die Endkundenpreise ins Unermessliche steigen“.

Plötzliche Vervierfachung der Kosten

Auch die CO2-Steuer soll zeitweilig ausgesetzt werden. Mieter mit geringem Einkommen seien durch diese mehrfach benachteiligt. „Die CO2-Bepreisung in der aktuellen Ausgestaltung vergrößert diese Schere deutlich auf Kosten derjenigen Mieterinnen und Mieter, die sich keine Wohnung in einem ökologischen Haus mit klimafreundlicher Heizanlage leisten können“, heißt es in dem Papier.

Hintergrund ist der Krieg in der Ukraine und der damit verbundene Gas-Streit zwischen Russland und der Europäischen Union. Da jeder zweite deutsche Haushalt mit Gas heizt, werden für viele die Heizkosten stark steigen. Gaszulieferer rechnen im kommenden Winter mit einer Vervierfachung der Kosten. Dabei lagen diese bereits im April doppelt so hoch wie noch im Vorjahr, rechnet der Mieterbund vor. (JF)