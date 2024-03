Habeck erklärt Energiekrise für beendet

Anzeige

BERLIN. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Energiekrise für beendet erklärt. „Diese Krise haben wir abgearbeitet“, sagte Habeck am Dienstag bei einer Energiekonferenz in Berlin. Zwar importiere die Bundesrepublik noch immer etwa 90 Prozent ihrer fossilen Energie aus dem Ausland, doch die Einfuhr stehe nun auf einer sichereren Basis. Ziel der Ampel sei es, die Einfuhr fossiler Energie so bald wie möglich auf 30 Prozent zu reduzieren.

„Die Energieversorgung ist in jeder Hinsicht sicher“ – Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) erklärt die Energiekrise in Deutschland auf einer Konferenz in Berlin für beendet. pic.twitter.com/RM0CDOyr7d — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) March 19, 2024

Zudem bekräftigte Habeck das Ziel der Bundesregierung, den Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 einhalten zu wollen. Die Gasspeicher seien gefüllt und die Energiepreise seien wieder auf dem Niveau vor dem Ukraine-Krieg.

Bis 2030 sollen nach Plänen der Ampel 80 Prozent des deutschen Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Habecks Parteifreundin, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, verwies auf Uruguay, wo teilweise bereits 98 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien kämen. (st)