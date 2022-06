Ukraine: Bundesregierung veröffentlicht Liste mit gelieferten Waffen

BERLIN. Die Bundesregierung hat erstmals eine Liste mit allen durchgeführten und geplanten Waffenlieferungen an die Ukraine veröffentlicht. Man habe sich entscheiden sich an die „Praxis unserer engsten Verbündeten, etwa den USA, anzupassen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Donnerstag.

Die Übersicht umfasse „sowohl Material und Waffen, die aus Beständen der Bundeswehr stammen“ wie auch „Lieferungen der deutschen Rüstungsindustrie, die aus Mitteln der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung finanziert worden sind“. Die Koalition hatte dafür rund zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.

In der Vergangenheit hatte die Bundesregierung konkrete Waffenexporte immer nur vereinzelt veröffentlicht, eine Gesamtzahl aller exportierten Militärgegenstände jedoch als „Geheim“ eingestuft. Dafür war sie von Union aber auch Teilen von FDP und Grünen kritisiert worden.

Nicht alle Güter sind sofort Exportbereit

Der Bundestag hatte zuletzt mit den Stimmen der Ampel-Koalition und der Union einen Beschluß gefaßt, daß Deutschland der Ukraine auch schwere Waffen zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg liefern soll. Auch der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hatte immer wieder mehr Waffen für sein Land gefordert und war dabei auch vor Attacken gegen Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (beide SPD) nicht zurückgeschreckt.

Konkret wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums bisher folgende Militärgüter geliefert:

3.000 Patronen „Panzerfaust 3“ zuzüglich 900 Griffstücke

14.900 Panzerabwehrminen

500 Fliegerabwehrraketen STINGER

2.700 Fliegerfäuste STRELA

16 Millionen Schuß Handwaffenmunition

50 Bunkerfäuste

100 Maschinengewehre MG 3 mit 500 Ersatzrohren und Verschlüssen

100.000 Handgranaten

5.300 Sprengladungen

100.000 Meter Sprengschnur und 100.000 Sprengkapseln

350.000 Zünder

23.000 Gefechtshelme

15 Paletten Bekleidung

178 Kraftfahrzeuge (Lkw, Kleinbusse, Geländewagen)

100 Zelte

12 Stromerzeuger

6 Paletten Material für Kampfmittelbeseitigung

125 Doppelfernrohre

1.200 Krankenhausbetten

18 Paletten Sanitätsmaterial, 60 OP-Leuchten

Schutzbekleidung, OP-Masken

10.000 Schlafsäcke

600 Schießbrillen

1 Radiofrequenzsystem

3.000 Feldfernsprecher mit 5.000 Rollen Feldkabel und Trageausstattung

1 Feldlazarett (gemeinsames Projekt mit Estland)

353 Nachtsichtbrillen

4 elektronische Drohnenabwehrgeräte

165 Ferngläser

Sanitätsmaterial (unter anderem Rucksäcke, Verbandspäckchen)

38 Laserentfernungsmesser

Kraftstoff Diesel und Benzin (laufende Lieferung)

10 Tonnen AdBlue

500 Stück Wundauflagen zur Blutstillung

500 Stück Verpflegungsrationen

Lebensmittel: 2.025 Paletten (68 Lkw-Ladungen) mit 360.000 Rationen Einpersonenpackungen

MiG-29 Ersatzteile

30 sondergeschützte Fahrzeuge

In Planung ist laut dem Ministerium der Export dieser Militärgüter:

10.000 Schuß Artilleriemunition

53.000 Schuß Flakpanzermunition

5,8 Millionen Schuß Handwaffenmunition

7 Panzerhaubitzen 2000 inklusive Anpassung, Ausbildung und Ersatzteile (gemeinsames Projekt mit den Niederlanden)

5.000 Gefechtshelme

8 mobile Bodenradare und Wärmebildgeräte

8 Aufklärungsdrohnen

10 geschützte Kfz

7 Störsender

8 elektronische Drohnenabwehrgeräte*

4 mobile, ferngesteuerte und geschützte Minenräumgeräte

65 Kühlschränke für Sanitätsmaterial

1 Fahrzeugdekontaminationspunkt

100 Auto-Injektoren

14 Drohnenabwehrsensoren und -jammer

10 Antidrohnenkanonen

32 Aufklärungsdrohnen

54 M113 gepanzerte Truppentransporter mit Bewaffnung (Systeme aus Dänemark, Umrüstung durch Deutschland finanziert)

30 Flakpanzer GEPARD inklusive circa 6.000 Schuß Flakpanzermunition

Luftverteidigungssystem IRIS-T SLM

Artillerieortungsradar COBRA

80 Toyota Pick-up

3 Mehrfachraketenwerfer MARS mit Munition

100.000 Erste-Hilfe Kits

22 Lkw

Sie verwies jedoch, daß ein Teil der geplanten Waffen erst noch produziert, modifiziert oder instandgesetzt werden müsse. (ho)