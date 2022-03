Chaos mit Ansage: Asylmißbrauch, Kontrollverlust und eine wehrlose Armee

Der Krieg in der Ukraine hält an – und beschäftigt die Deutschen in immer mehr Facetten. Als Beispiel sei die immense Hilfsbereitschaft für ukrainische Kriegsflüchtlinge genannt. Viele Bürger, auch aus dem konservativen Spektrum, leisten tatkräftige Unterstützung, sammeln Spenden, organisieren Hilfskonvois oder nehmen Flüchtlinge auf.

Asylmißbrauch: Gleichwohl zeigt sich immer deutlicher, daß die Hilfsbereitschaft der Deutschen erneut mißbraucht wird, nämlich von Trittbrettfahrern, illegalen Migranten aus der arabischen Welt und Afrika, die über die Ukraine einreisen, um in Deutschland Asyl zu beantragen. Zugute kommt ihnen dabei das Chaos, daß die deutsche Politik in Sachen Asyl einmal mehr anrichtet – und das mit Unfähigkeit alleine bald kaum mehr erklärbar ist.

Die Wehrhaftigkeit der ukrainischen Armee gegen die übermächtig anmutenden russischen Truppen führt zu der Frage, wie verteidigungsfähig Deutschland wäre, sollte es in eine ähnliche Situation kommen. Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Michael Paulwitz in der neuen Folge von JF-TV Thema.