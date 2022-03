Antifa-Organisation feiert Geburtstag

Die kommunistisch beeinflußte „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten und Antifaschisten“ (VVN-BdA) hat am Wochenende ihr 75. Gründungsjubiläum gefeiert. Wie die Zeitung Neues Deutschland (ND) berichtete, trat bei dem Fest am Samstag in Frankfurt am Main auch die unter dem Künstlernamen „Lady Bitch Ray“ bekanntgewordene „Porno-Rapperin“ Reyhan Şahin auf. Sie war im Februar auch bei der Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten mit einer „No AfD“-Tasche erschienen.