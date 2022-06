Migranten-Krawalle: AfD erhebt Vorwürfe gegen Regierung

Seit den 90er Jahren entstehen in Deutschland immer mehr Ghettos und Parallelgesellschaften, die erfolgreich jeglichen Integrationsbemühungen trotzen. Und wenn es zu Streitigkeiten kommt, wird das so wie hier in Essen geregelt.pic.twitter.com/4l7MFQbAAc

— Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) June 26, 2022