Zahlreiche Deutsche wollen raus aus den Großstädten

BERLIN. Immer mehr Deutsche wollen nicht länger in Großstädten leben. So hat fast die Hälfte der Berliner angegeben, die Hauptstadt verlassen und in ländlichere Gebiete ziehen zu wollen, wie aus einer Umfrage des rbb-Verbrauchermagazins „Super-Markt“ hervorgeht.

Dieser zufolge wollen besonders junge Frauen und Paare mit kleinen Kindern der Spreemetropole den Rücken kehren. Rund 41 Prozent der Befragten begründeten ihren Wunsch mit einem Gefühl „mangelnder Sicherheit“. Auch die hohen Mietpreise sowie Lärm und Hektik spielten für die Mehrheit eine Rolle.

Nordrhein-Westfalen verzeichnet mehr Wegzug als Zuzug

Der Trend zum Wegzug aus den Städten zeichnet sich auch in Nordrhein-Westfalen ab. 2020 verließen erstmals seit Jahren mehr Menschen die Großstädte des Bundeslandes als Personen hinzuzogen, wie die ARD berichtete. Rund 302.139 der dortigen Bewohner entschieden sich im vergangenen Jahr für einen neuen Wohnort.

Die Stadtbevölkerung ist 2020 auch bundesweit zum ersten Mal seit neun Jahren nicht mehr gewachsen. Kreisfreie Großstädte verzeichneten mit einem Wanderungsdefizit von rund 110.000 Menschen den höchsten Bevölkerungsverlust durch Umzüge im Inland seit 2011. (zit)