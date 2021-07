Baerbocks Copy&Paste-Verhalten hat Methode

Grünen-Chefin Annalena Bearbock sieht sich derzeit mit massiver Kritik konfrontiert, da sie in ihrem Buch. „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ fremde Textpassagen ohne Quellenangaben übernommen und somit als vermeintlich eigene Formulieren ausgegeben hat.

Diese Arbeitsweise scheint bei der Grünen-Spitzenkandidatin Methode zu haben. So bediente sie sich bereits in der Vergangenheit textlich bei anderen Autoren, ohne dies kenntlich zu machen. Auf der Seite der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung steht ein Aufsatz Baerbocks vom 5. Oktober 2019. Darin geht es um das zweite Referendum Irlands zum EU-Reformvertrag von Lissabon. Baerbock erläutert in ihrem Text, warum die Iren im ersten Referendum den Vertrag noch ablehnten, im zweiten Gang dann aber doch zustimmten. Wörtlich heißt es bei ihr:

„Zwar ließ sich Premierminister Brian Cowen beim EU-Gipfel im Juni eine Erklärung absegnen, mit der die größten Bedenken der irischen Wähler ausgeräumt werden sollten. So stellte der Europäische Rat klar, dass das irische Abtreibungsrecht durch das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ebenso unangetastet bleibt wie die Steuerhoheit und die traditionelle Politik der militärischen Neutralität. Außerdem darf auch weiterhin jeder Mitgliedstaat einen eigenen EU-Kommissar nominieren.“

Der Text enthält keinerlei Fußnoten oder Quellenangaben. Das ist bezeichnend. Denn die Passage findet sich nahezu wortgleich in einem Artikel der Bertelsmann-Stiftung. Geschrieben hat ihn Dominik Hierlemann und zwar zeitlich vor Baerbock in der Septemberausgabe von spotlight europe. Bei ihm heißt es:

„Beim EU-Gipfel am 18./19. Juni 2009 ließ sich Premierminister Brian Cowen eine Erklärung absegnen, mit der die größten Bedenken der irischen Wähler ausgeräumt werden sollen. Der Europäische Rat stellt klar, dass das irische Abtreibungsrecht durch das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ebenso unangetastet bleibt wie die Steuerhoheit und die traditionelle Politik der militärischen Neutralität. Außerdem darf auch weiterhin jeder Mitgliedstaat einen eigenen EU-Kommissar nominieren.“

Baerbock verfügte, als sie den Text für die Heinrich-Böll-Stiftung verfaßte, bereits über einen akademischen Abschluß und war Doktorandin für eine völkerrechtliche Arbeit an der Freien Universität Berlin. Eigentlich müßte sie damit gewußt haben, daß die Übernahme fremder Gedanken und Formulierungen in eigenen Texten durch Quellenangaben oder Zitate kenntlich gemacht werden.

In ihrem aktuellen Buch dankt die Grünen-Vorsitzende ihrer Lektorin und gesteht, daß bei dem Projekt „mit der Entscheidung der Kanzlerkandidatur im April plötzlich alles ganz schnell gehen mußte“. Offenbar stand sie 2009 in ihrer Zeit bei der Heinrich-Böll-Stiftung schon unter größerem Zeitdruck.