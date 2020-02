Zehn Prozent aller Haushalte sprechen kein Deutsch

BERLIN. In jedem zehnten Haushalt in Deutschland ist Deutsch nicht die vorwiegend genutzte Sprache. Laut des Mikrozensus, der jährlichen Haushaltsbefragung, sprechen in rund vier Millionen der insgesamt 41 Millionen Haushalte die Mitglieder eine andere Sprache.

Der Gebrauch der deutschen Sprache hänge vom Migrationshintergrund der Haushaltsmitglieder ab. Wenn nur ein Bewohner ausländische Wurzeln habe, werde zu 95 Prozent Deutsch gesprochen. Stammten alle aus dem Ausland, werde nur in jedem zweiten Haushalt die deutsche Sprache verwendet. Nur in 30 Prozent der Haushalte, in denen niemand deutscher Staatsbürger ist, ist demnach Deutsch die Hauptsprache.

In Familien aus den Gastarbeiterstaaten wie der Türkei, liegt der Anteil der deutschsprachigen Haushalte laut der Erhebung zwischen 47,5 und 57,4 Prozent. Die am häufigsten genutzten Fremdsprachen seien türkisch (14 Prozent), russisch (13,1 Prozent) und polnisch (acht Prozent).

AfD: Beherrschung der Sprache muß Eckpfeiler der Migrationspolitik sein

Der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer betonte vor diesem Hintergrund die Bedeutung der Sprache für die Integration. „Das Beherrschen der deutschen Sprache ist der Schlüssel für die soziale Integration von Zuwanderern. Wenn nur die Hälfte der Gastarbeiter, die schon ein halbes Leben in Deutschland verbracht haben, zu Hause deutsch sprechen, werden die Grenzen der Integrationsfähigkeit deutlich.“ Neben der Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung müsse die Beherrschung der deutschen Sprache ein zentraler Eckpfeiler der Migrations- und Integrationspolitik sein.

Im vergangenen November hatte eine Anfrage der FDP ergeben, daß in mehreren Bundesländern mehr als ein Viertel der Kita-Kinder im Elternhaus nicht Deutsch spreche. Spitzenreiter ist Bremen mit 36 Prozent der Kinder. (ag)