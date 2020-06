Merkel schließt fünfte Amtszeit aus

BERLIN. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine fünfte Amtszeit ausgeschlossen. Auf die Frage nach einer erneuten Kanzlerkandidatur sagte sie im ZDF: „Nein. Wirklich nicht.“ Ihr Entschluß stehe „ganz fest“.

Anfang Mai hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit seinem Lob für die Amtsführung Merkels in der Corona-Krise entsprechende Spekulationen befeuert. „Wir können froh sein, daß wir in dieser Situation eine solche Kanzlerin an der Spitze unseres Landes haben“, betonte er damals.

In Umfragen hatten CDU und CSU zuletzt in der Wählergunst stark zugenommen und kamen auf rund 38 Prozent. Auch die Beliebtheitswerte der Regierungschefin stiegen. Merkel regiert seit November 2005 und hat damit nach Ex-Kanzler Helmut Kohl (CDU) die zweitlängste Amtszeit. (ag)