SPD attackiert Brinkhaus wegen Wahlankündigung

BERLIN. Mehrere SPD-Bundestagsabgeordnete haben Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) scharf kritisiert. Hintergrund ist dessen Ankündigung, bei der Wahl für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten für die AfD-Kandidatin Mariana Harder-Kühner zu stimmen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warf Brinkhaus vor, Rechtspopulismus salonfähig zu machen.

Eine Unterstützung der AfD-Kandidatin bei der Wahl zur Bundestagsvizepräsidentin ist ein Schlag ins Gesicht für alle Demokraten, die im Plenum gegen Hass und Hetze der AfD kämpfen! Für mich ein absolutes No Go @rbrinkhaus. So wird Rechtspopulismus in der Gesellschaft salonfähig.

— Lars Klingbeil 🇪🇺 (@larsklingbeil) 3. April 2019