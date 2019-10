Schwesig: DDR war kein Unrechtsstaat

BERLIN. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Bezeichnung der DDR als „Unrechtsstaat“ abgelehnt. Sie sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der Begriff wirke so, „als sei das ganze Leben Unrecht gewesen“. Viele Bürger der ehemaligen DDR fühlten sich dadurch herabgesetzt.

Schwesig schwenkte damit auf die Linie führender Politiker der Linkspartei ein, die diese Zuschreibung ablehnen. So hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linkspartei) sich zuletzt ähnlich geäußert. Zwar sei die DDR kein Rechtsstaat gewesen, „‘Unrechtsstaat‘ aber ist für mich persönlich unmittelbar und ausschließlich mit der Zeit der Nazi-Herrschaft und dem mutigen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und seiner Verwendung des Rechtsbegriffs ‘Unrechtsstaat‘ in den Auschwitz-Prozessen verbunden“, so Ramelow. Er widerspricht damit der Bewertung, die im Koalitionsvertrat seines rot-rot-grünen Regierungsbündnisses steht.

DDR dürfe nicht mit Nationalsozialismus verglichen werden



Auch die Linksparteipolitiker Gregor Gysi und Sahra Wagenknecht wollen die DDR nicht als „Unrechtsstaat“ bezeichnen. Auch Schwesigs Amtsvorgänger Erwin Sellering (SPD) hatte sich bereits 2009 gegen die Bezeichnung ausgesprochen.

In der Vergangenheit hatte Ramelow bereits betont, die DDR sei nicht mit dem nationalsozialistischen Deutschland vergleichbar. „In der Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte ist jeglicher Bezug auf die menschenverachtenden Verbrechen während der NS-Herrschaft unangemessen. Wir haben immer klar gesagt, daß jeglicher Vergleich und erst recht jegliche Gleichsetzung von DDR und NS-Herrschaft ausgeschlossen sind.“ (ag)