AfD wählt Meuthen erneut zum Parteivorsitzenden

BRAUNSCHWEIG. Die in Braunschweig versammelten Delegierten der AfD haben Jörg Meuten zum Vorsitzenden der Partei wiedergewählt. Meuthen konnte sich mit 69,18 Prozent gegen Nicole Höchst und Wolfgang Gedeon durchsetzen. In seiner Bewerbungsrede zielte er auf eine mögliche Regierungsverantwortung: „Wir müssen nun regierungsfähig und -willig werden!“ Er mahnte „für eine Rechtsaußenpartei“ stehe er nicht zur Verfügung.

Der alte und neue Vorsitzende der Partei damit schlug in die selbe Kerbe wie Alexander Gauland, der in der Eröffnungsrede davon sprach, die Partei müsse eine „patriotische, demokratische und bürgerliche Volkspartei“ bleiben. Der Traum einiger weniger von einer „kleinen sozialrevolutionären Partei“ sei unrealistisch, so Gauland. „Wir Deutsche sind nicht gut in Revolutionen.“ Und könnten sich die verbliebenen Konservativen in den Unionsparteien durchsetzen und zu einer „vernunftgeleiteten nationalen Politik“ zurückfinden, kämen sie bei der Suche nach einem Partner an der AfD nicht vorbei.

In kürze wird auch der Nachfolger für Gaulands Posten gewählt. Er hatte bekannt gegeben, daß er nicht mehr kandidieren wolle. Gaulands Wunschkandidat ist Tino Chrupalla.

Weiteres folgt in Kürze …