Linker Haß und bunter Wahnsinn

Böse AfD, gute linke Gegendemonstranten. So plump war teilweise die Berichterstattung über die Demonstration der Alternative für Deutschland (AfD) am Sonntag in Berlin. Dabei verschweigen viele Medien, wie es im Regierungsviertel wirklich zuging. Denn ein Blick auf beide Lager zeigt: Der Haß auf der Straße kam einmal mehr von links. Eine JF-TV Reportage über das andere Gesicht der angeblichen Vorkämpfer für eine „bunte“, „tolerante“, „weltoffene“ Gesellschaft.