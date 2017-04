Gauland und Weidel führen AfD im Bundestagswahlkampf

KÖLN. Alexander Gauland und Alice Weidel werden die AfD im Bundestagswahlkampf anführen. Die Delegierten stimmten auf dem Parteitag der AfD in Köln am Sonntag mit 67,7 Prozent (365 Stimmen) für das Team aus AfD-Vize Gauland und Weidel, die auch Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg ist.

28,2 Prozent (152 Stimmen) der Delegierten stimmten gegen den Vorschlag. 4,1 Prozent (27 Stimmen) enthielten sich. Gauland gilt als Vertreter des nationalkonservativen Flügels der Partei, Weidel zählt zum wirtschaftsliberalen Lager.

Parteichefin Frauke Petry hatte nach ihrer Niederlage am Sonnabend nochmals betont, nicht für ein Spitzenteam im Wahlkampf zur Verfügung zu stehen. Ihr Co-Sprecher Jörg Meuthen, der am Sonnabend den Parteitag mit einer leidenschaftlichen Rede begeistert hatte, kandidiert nicht für den Bundestag. (krk)

