Auto von AfD-Chefin Petry geht in Flammen auf

LEIPZIG. Das Auto von AfD-Chefin Frauke Petry ist in der Nacht zu Sonnabend in Flammen aufgegangen. Das Feuer sei zwar von Anwohnern bemerkt worden, teilte Petry auf Facebook mit. Dennoch sei der Pkw ausgebrannt.

Petry gab SPD Chef Sigmar Gabriel, SPD-Vize Ralf Stegner und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) eine Mitschuld an dem von ihr vermuteten Brandanschlag. Dank deren „Hetze“ hätten die Auseinandersetzungen zwischen den politischen Gegnern immer gewalttätiger Ausmaße angenommen. „Aber wir lassen uns nicht einschüchtern, wir sind gekommen, um zu bleiben“, unterstrich Petry.

Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Anschlag auf Frauke Petrys Auto heute Nacht! pic.twitter.com/QgtCGRZmrE — Marcus Pretzell (@MarcusPretzell) September 17, 2016

Die Polizei Leipzig bestätigte gegenüber der JUNGEN FREIHEIT, daß in der Nacht zu Sonnabend ein Fahrzeug in Leipzig in Flammen gestanden habe, welches von AfD-Chefin Petry genutzt werde. Derzeit ermittle die Kriminalpolizei. Die Brandursache stehe noch nicht fest. Zum jetzigen Zeitpunkt könne weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt ausgeschlossen werden, sagte eine Sprecherin.

Der Lebensgefährte und AfD-Politiker Marcus Pretzell veröffentlichte auf Twitter am Mittag ein Foto des ausgebrannten Autos. Darauf sieht es es aus, als sei das Feuer unterhalb des rechten Kotflügels ausgebrochen. Dies wäre ein deutliches Zeichen für Brandstiftung. In der linksextremen Szene wird dazu geraten, Autos anzustecken, indem man Grillanzünder auf die Reifen legt.

Sollte es sich bestätigen, daß Brandstiftung die Ursache war, wäre Petry nicht die erste AfD-Politikerin, deren Auto angezündet wurde. Auch das Fahrzeug von AfD-Vize Beatrix von Storch fiel bereits linksextremen Brandstiftern zum Opfer. Ähnlich erginge es im Februar einem Funktionär der Jungen Alternative, dessen Auto in Göttingen angezündet wurde (krk)