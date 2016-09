Die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern

Am heutigen Sonntag finden in Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen statt. An dieser Stelle werden Sie den ganzen Abend über die aktuellen Geschehnisse informiert.

16.45 Uhr: Trotz des Regenwetters lag die Wahlbeteiligung bis 14 Uhr etwas höher als vor fünf Jahren. Laut Landeswahlleiterin Doris Petersen-Goes haben bis 14 Uhr 32,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Dies seien drei Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren.

16.35 Uhr: JF-TV-Video:

16.20 Uhr: Vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 51,5 Prozent.

16.15 Uhr: Insgesamt stehen 17 Parteien und sieben Einzelbewerber zur Wahl. Das Schweriner Landesparlament hat 71 Sitze.

16.00 Uhr: Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Erste Hochrechnungen wird es kurz nach Schließung der Wahllokale geben. (ls)