Junge Freiheit
Vor der Stichwahl im Februar: In Portugal scharrt Chega mit den Hufen

Chega-Chef André Ventura will Präsident von Portugal werden. Foto: picture alliance / Anadolu | Zed Jameson
In Portugal scharrt Chega mit den Hufen

In Portugal konnte die Rechtspartei Chega durch den Einzug in die Stichwahl ums Präsidentenamt einen wichtigen Erfolg erzielen. Das war nicht zuletzt durch das Wahlkampfthema Migration möglich. Doch wie stehen nun die Chancen gegen die Sozialisten? Eine Einschätzung von Michael Ludwig.

