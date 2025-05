Warum das US-Militär jetzt alle Transpersonen entläßt

WASHINGTON D. C. Das US-Verteidigungsministerium hat eine Richtlinie erlassen, nach der Transpersonen das Militär verlassen müssen. „Keine Kerle in Kleidern mehr. Wir haben genug von dieser Scheiße“, sagte Verteidigungsminister Pete Hegseth (Republikaner) auf einer Konferenz für Spezialeinheiten in Tampa, Florida.

BREAKING 🚨 Secretary of Defense Pete Hegseth has a message for the entire World:

– No more pronouns

– No more climate change obsessions

– No more emergency vaccine mandates

– No more Dudes in Dresses

— MAGA Voice (@MAGAVoice) May 6, 2025