Spatzenhirn, Psycho, Kriegstreiber: Wer bei Trump auf der Schwarzen Liste steht

WASHINGTON D.C. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat eine Schwarze Liste veröffentlicht, die Namen jener enthält, die unter seiner Regierung keinen Platz im Weißen Haus finden sollen. Dieser radikale Schritt betrifft nicht nur die direkt Genannten, sondern auch jene, die mit ihnen zusammengearbeitet haben oder ihre Ansichten unterstützen.

In dem Beitrag bezeichnete Trump die Betroffenen als Personen, die am sogenannten „Trump-Verwirrungs-Syndrom“ litten. Er forderte die Öffentlichkeit auf, von Empfehlungen für Bewerber abzusehen, die jemals mit diesen Personen in Verbindung gestanden hätten. Trump betonte, man habe bereits mehr als 1.000 Mitarbeiter eingestellt, die in jeder Hinsicht hervorragend seien und deren Qualitäten sich in den kommenden Jahren zeigen würden.

Die Schwarze Liste verdeutlicht Trumps Bestreben, Loyalität in den Mittelpunkt seiner zweiten Amtszeit zu stellen. Insbesondere erwähnte er Charles Koch, John Bolton, den er „Dumm wie Stroh“ nannte. Dazu ging er auf Nikki Haley ein, die er als „Spatzenhirn“ bezeichnete, sowie auf Mike Pence, der für ihn „illoyal“ sei. Auch Dick Cheney und dessen Tochter Liz, die er als „Kriegstreiber“ und Liz zusätzlich als „Psycho“ bezeichnete, wurden namentlich erwähnt. Weitere ehemalige Weggefährten wie Mitt Romney, den er als „Heuchler“ verspottete, Paul Ryan, General Mark Milley, den er „Mark ‚Ich-gehe-mit-dem-Wind‘ Milley“ nannte, und James Mattis, den er als „Mad Dog ohne Biß“ titulierte, wurden explizit genannt.

As of today, the incoming Trump Administration has hired over 1,000 people for The United States Government. They are outstanding in every way, and you will see the fruits of their labor over the coming years. We will MAKE AMERICA GREAT AGAIN, and it will happen very quickly! In…

