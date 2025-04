„Sie küssen meinen Arsch“: So verhöhnt Trump seine Handelspartner

WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump hat bekräftigt, vorerst an seiner Handelspolitik festzuhalten. „Ich glaube wirklich, daß die aktuelle Zollsituation sehr gut für uns ist“, unterstrich er in Washington. „Es ist großartig. Es wird legendär werden.“

Trumps Zollhammer hatte am Montag zu einem Börsencrash geführt. Der Deutsche Aktienindex (Dax) verzeichnete zum Handelsbeginn einen Rückgang von rund zehn Prozent, was den Index der 40 größten börsennotierten Unternehmen zeitweise um mehr als 2.000 Punkte in den roten Bereich drückte.

Besonders hart trifft die Maßnahme China. Das Land ist mit heftigen Sonderzöllen belegt. So muß es nun kumuliert 104 Prozent Zoll für Produkte aufbringen.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, hatte am Dienstag eine große Aufregung als Reaktion auf die drastischen Zölle konstatiert. „Die Telefone stehen nicht mehr still, alle wollen mit dieser Regierung, diesem Präsidenten und seinem Handelsteam sprechen, um zu versuchen, ein Abkommen zu erzielen.“

Laut dem Sender CNN klingelten die Telefone von Stabschefin Susie Wiles, Vizepräsident J.D. Vance und Finanzminister Scott Bessent pausenlos. Die Anrufer seien unter anderem Chefs von Technologie- und Industrieunternehmen sowie von Banken.

Trump hat für die Sorge seiner Handelspartner derweil nur Hohn übrig. „Diese Länder rufen uns an. Sie küssen meinen Arsch“, verspottete er sie beim National Republican Congressional Committee Dinner. Dabei äffte er seine Gesprächspartner nach und gab in gespielt unterwürfigem Ton wieder: „Bitte, Sir, machen Sie einen Deal“ und „Ich werde alles tun, Sir.“

