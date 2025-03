Österreich weist Asylpläne von Union und SPD zurück

Österreich wird keine Migranten aufnehmen, die von Deutschland an der Grenze zurückgeschickt werden. Symbolbild: Wolfgang Grebien | BMLVS/GREBIEN

Österreich lehnt die Rückweisung von Asylbewerbern an der deutschen Grenze ab und droht mit Gegenmaßnahmen. Sollten die Asylzahlen in der Alpenrepublik steigen, will Wien die EU-Notfallklausel aktivieren.