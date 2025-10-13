Anzeige
Friedensnobelpreis: María Corina Machado bringt Venezuelas Regime ins Wanken

Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado setzt das Maduro-Regime in Venezuela unter Druck (Archivbild). Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Jimmy Villalta
María Corina Machado bringt Venezuelas Regime ins Wanken

Der Friedensnobelpreis für María Corina Machado ist ein schwerer Schlag für das sozialistische Regime Venezuelas. Die mutige Politikerin ist den Machthabern seit Jahren ein Dorn im Auge und wird für sie durch die Auszeichnung noch gefährlicher. Ein Porträt.

