Kanadas Premier Trudeau offenbar kurz vor Rücktritt

OTTAWA. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau steht offenbar unmittelbar vor einem Rücktritt. Das berichtet unter anderem die kanadische Zeitung The Globe and Mail und bezieht sich dabei auf drei namentlich nicht genannte Quellen. Demnach könne der Rücktritt bereits am Montag erfolgen, spätestens aber bis zum Mittwoch.

Dann ist eine Fraktionssitzung der Abgeordneten von Trudeaus Liberaler Partei geplant. In der Fraktion steht der 53jährige unter massivem Druck. Eine der Quellen sagte zu Globe, der Parteichef wolle vor der Sitzung zurücktreten, damit es nicht so aussehe, als sei er von seinen eigenen Abgeordneten dazu gedrängt worden.

Unklar ist dem Bericht zufolge, ob Trudeau nur den Parteivorsitz unverzüglich niederlegt oder sich auch direkt vom Amt des Regierungschefs zurückziehen muß. Zuvor hatte die Zeitung berichtet, Berater des Premiers würden nach Wegen suchen, wie der linksliberale Premier bleiben könnte, ohne den Parteivorsitz zu behalten.

Premier schon länger unter Druck

Umfragen sehen die Liberale Partei schon seit 2023 konstant hinter der Konservativen Partei. Aktuellen Erhebungen zufolge könnten die Konservativen mit einer deutlichen absoluten Mehrheit im kanadischen Unterhaus rechnen. Landesweit würden etwa 45 Prozent der Bürger für ihre Kandidaten stimmen, für die Liberalen dagegen nur um die 20 Prozent. In Kanada gilt das relative Mehrheitswahlrecht.

Bereits Mitte Dezember war Trudeaus Finanzministerin und Vize-Premier Chrystia Freeland zurückgetreten. Als Grund nannte sie Meinungsverschiedenheiten mit dem Regierungschef und verwies insbesondere auf den Umgang mit drohenden US-Zöllen. Schon im Oktober war der Premier zudem von mehreren Abgeordneten seiner Partei zum Rücktritt aufgefordert worden.

Linksliberale Politik durchgesetzt

Im Parlament kann er sich schon seit 2019 auf keine eigene Mehrheit mehr stützen. Die linke Neudemokratische Partei (NDP) kündigte Anfang September zudem ein Tolerierungsabkommen auf. Im Dezember erklärte ihr Chef Jagmeet Singh zudem, für ein Mißtrauensantrag gegen Trudeau votieren zu wollen.

Die Konservativen haben bereits angekündigt, erneut einen solchen Antrag einbringen zu wollen. Nachdem er zuvor mehrfach gescheitert ist, hätte er jetzt Aussicht auf Erfolg. In diesem Fall müßte die Regierung zurücktreten oder das Parlament auflösen lassen. Neuwahlen stünden in Kanada regulär im Oktober dieses Jahres an.

Trudeau ist seit 2013 Vorsitzender der Liberalen Partei und seit 2015 Premierminister. Er verfolgt einen stramm linksliberalen Kurs. Während seiner Amtszeit legalisierte Kanada privaten Cannabiskonsum, führte eine CO2-Steuer ein und erhöhte die Einwanderungsquoten. Zudem entschuldigte sich der Premier sowohl bei sexuellen Minderheiten als auch bei Indigenen für den staatlichen Umgang mit ihnen. (ser)