EU beschließt neue Sanktionen gegen Rußland

BRÜSSEL. Die EU hat sich auf das 18. Sanktionspaket gegen Rußland geeinigt. Die am Freitag beschlossenen Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen, sollen insbesondere den Ölexport in Drittstaaten sowie den Finanzsektor treffen. „Es ist eines der stärksten Sanktionspakete bisher“, erklärte EU-Außenkommissarin Kaja Kallas auf dem Kurznachrichtendienst X. „Wir werden die Kosten weiter nach oben treiben, damit ein Ende der Aggression für Moskau der einzige Ausweg wird.“

We are standing firm.

The EU just approved one of its strongest sanctions package against Russia to date.

We’re cutting the Kremlin’s war budget further, going after 105 more shadow fleet ships, their enablers, and limiting Russian banks’ access to funding. (1/3)

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 18, 2025