Das sind die Reaktionen auf Le Pens Schuldspruch

PARIS. Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt haben am Montag auf den Urteilsspruch gegen die rechte französische Politikerin Marine Le Pen reagiert. Ihr Parteikollege Jordan Bardella schrieb auf X, heute sei „nicht bloß Marine Le Pen ungerechtfertigterweise verurteilt“ worden: „Die französische Demokratie wurde exekutiert“. Währenddessen kündigte Le Pens Anwalt Rodolphe Bosselut an, daß die Politikerin gegen ihr Urteil Berufung einlegen werde, wie Reuters berichtet.

Tesla-Chef und Trump-Berater Elon Musk kommentierte den Schuldspruch auf X mit den Worten: „Wenn die radikale Linke nicht durch eine demokratische Abstimmung gewinnen kann, mißbraucht sie das Rechtssystem, um ihre Gegner ins Gefängnis zu bringen.“

When the radical left can’t win via democratic vote, they abuse the legal system to jail their opponents.

This is their standard playbook throughout the world. https://t.co/FgmgeyQ2rp

— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2025