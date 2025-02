Ungarn befreit Mütter lebenslang von der Einkommenssteuer

BUDAPEST. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat an die europäischen Nationen appelliert, für ihre Heimat zu kämpfen. Patrioten befänden sich weltweit auf einem Siegeszug. Dieses Momentum gelte es nun zu nutzen, sagte er am Samstag in seiner Rede zur Lage der Nation in Budapest.

2025 is the year of the breakthrough! We are launching the largest tax reduction program in Europe.

We are introducing full, lifelong income tax exemption for mothers with two and three children. There’s nothing like this in the whole world! pic.twitter.com/W69TY2w3io

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 23, 2025