Rumänischer Präsidentschaftskandidat Georgescu von Polizei verhaftet

BUKAREST. Der rumänische ehemalige Präsidentschaftskandidat Călin Georgescu ist von der rumänischen Polizei verhaftet worden. Anlaß soll seine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen vom vergangenen November sein, berichtet der rumänische Fernsehsender Digi24.

Auf X veröffentlichte der offizielle Kanal des Politikers eine Stellungnahme: „Heute sollte Călin Georgescu seine Kandidatur für das neue Präsidentenamt einreichen. Vor gerade einmal zehn Minuten stoppte ihn das System, mitten im Straßenverkehr, und brachte ihn zum Verhör zur Generalstaatsanwaltschaft! Wo ist die Demokratie jetzt und wo sind die Partner, die die Demokratie verteidigen sollen?“

Today, Călin Georgescu was supposed to submit his candidacy for the new Presidency. Just 10 minutes ago, the system stopped him in traffic and he was taken for questioning at the General Prosecutor’s Office! Where is democracy now, where are the partners who should defend…

