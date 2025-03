Chat-Panne der US-Regierung offenbart ihre Verachtung für Europa

WASHINGTON. Der Chefredakteur des US-Magazins The Atlantic, Jeffrey Goldberg, hat berichtet, versehentlich in einen vertraulichen Gruppenchat der US-Regierung aufgenommen worden zu sein, in dem militärische Maßnahmen gegen die Houthi-Miliz im Jemen diskutiert wurden.

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Brian Hughes, bestätigte später die Echtheit der Kommunikation und kündigte eine interne Untersuchung an.

Goldberg schildert in einem nun veröffentlich­ten Artikel, daß er Mitte März über die Messenger-App Signal Teil der Gruppe wurde, in der hochrangige Mitglieder der Regierung von US-Präsident Donald Trump über Angriffspläne gegen die vom Iran unterstützten Houthis berieten. Unter den Teilnehmern befanden sich laut Goldberg unter anderem Vizepräsident J.D. Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Außenminister Marco Rubio.

Am 12. März um 8.16 Uhr morgens eröffnete Vizepräsident Vance eine Diskussion, die für Europa von Bedeutung war: „Ich denke, wir begehen einen Fehler“, schrieb er und sprach sich damit gegen den geplanten Militärschlag aus.

Seine Begründung: Während nur drei Prozent des amerikanischen Handels durch den Suezkanal liefen, betrage der Anteil des europäischen Handels 40 Prozent. „Ich bin mir nicht sicher, ob der Präsident sich darüber im Klaren ist, wie sehr dies seiner aktuellen Botschaft über Europa widerspricht“, fügte er hinzu.

Daraufhin entbrannte eine Debatte darüber, ob der Angriff verschoben werden könne. Hegseth wies auf die Risiken einer Verzögerung hin. Vance entgegnete knapp: „Wenn du denkst, daß wir es tun sollten, dann tun wir es. Ich hasse es nur, Europa erneut aus der Patsche zu helfen.“

Diese Haltung fand Zustimmung bei Hegseth: „Ich teile deine Abscheu über Europas Schmarotzertum. Es ist erbärmlich.“ Trumps Berater Stephen Miller schaltete sich ein und forderte, den Europäern klarzumachen, daß eine Gegenleistung erwartet werde. „Wir müssen das durchsetzen“, schrieb er und fragte: „Wenn Europa uns nichts bietet, was dann?“

🚨 Wow, this is actually INSANE….

The Editor-in-Chief of the Atlantic, Jeffrey Goldberg, says he was accidentally added to a Signal group chat with top security officials Mike Waltz, Pete Hegseth, and even JD Vance, as they discussed „war plans.“

A small back-and-forth… pic.twitter.com/rvizS4MDbF

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 24, 2025