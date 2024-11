Trump triumphiert

Anzeige

WASHINGTON D.C. Donald Trump hat die US-Wahl überraschend deutlich für sich entschieden. Mehrere Medien erklärten den Republikaner in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit zum Wahlsieger, nachdem ein Großteil der Stimmen ausgezählt wurde. Das endgültige Ergebnis steht noch nicht fest, da die Stimmen in einigen Bundesstaaten noch final ausgezählt werden müssen.

Seine Siegesrede hielt Trump auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida. „Das ist eine Bewegung, wie sie niemand zuvor gesehen hat“, rief er seinen Anhängern zu. „Wir haben heute Geschichte geschrieben. Ist das verrückt?“ Es sei nun an der Zeit, daß das Land „heile“. Zudem bedankte er sich sowohl beim „amerikanischen Volk für diese unglaubliche Ehre“ als auch bei seiner Ehefrau. „Ich will mich bei meiner wunderschönen Frau Melania bedanken – First Lady“, sagte Trump und umarmte sie.

Auch der künftige Vize-Präsident JD Vance bekam die Gelegenheit, einige Sätze an die Wähler zu richten: „Wir haben soeben das größte politische Comeback der amerikanischen Geschichte erlebt.“ Er versprach mit Blick auf die gemeinsame Amtszeit: „Und nun werden wir das größte wirtschaftliche Comeback der amerikanischen Geschichte erleben – unter Donald Trumps Führung.“

Republikaner erringen Mehrheit im Senat

Trump ging in fast allen Swing States als Sieger hervor. Lediglich in Virginia mußte sich der Milliardär Kamala Harris geschlagen geben. In den drei Swing States – Nevada, Michigan, Arizona –, in denen aktuell noch kein endgültiges Ergebnis vorliegt, befindet er sich ebenfalls auf der Siegerstraße (Stand: 8:30 Uhr deutscher Zeit).

Offiziell wird Trump im Januar 2025 in sein Amt eingeführt. Der Immobilien-Unternehmer bekleidete das Amt des US-Präsidenten bereits von 2017 bis 2021. Bei der vergangenen Präsidentschaftswahl vor vier Jahren war er dem amtierenden Präsidenten Joe Biden knapp unterlegen gewesen.

Unterdessen konnten die Republikaner nicht nur die Präsidentschaftswahl, sondern auch die Wahlen zum Senat gewinnen. Bislang hatten dort die Demokraten die Mehrheit der Sitze inne. Der Ausgang der Wahlen zum Repräsentantenhaus ist gegenwärtig noch offen. (dh)